かつて遊覧船として活躍していた船を活用した新たな宿泊施設が佐渡市に完成しました。サメの形をした船。佐渡の尖閣湾で20年ほど前まで活躍していた遊覧船の「シャーク号」です。観光客の減少で運航業者が廃業し、これまで陸揚げされたままになっていましたが、これを装飾した宿泊施設が佐渡市小川集落に完成しました。一棟貸しの宿は最大6人まで宿泊ができ、海を眺めながらバーベキューなども楽しめるというこ