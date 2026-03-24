3月22日、「EASL FINALS MACAU 2026」3位決定戦で、琉球ゴールデンキングスが77－76でアルバルク東京に勝利した。岸本は「試合内容を抜きにして本当に運が良かったなと。もうただそれだけです」と、笑顔で試合を振り返った。 宇都宮ブレックスとの準決勝では、主導権を握りながらも第4クォーターに40失点を喫し逆転負け。ヴィック・ローが2つ目のテクニカルファウルを宣告され退場するなど、