２４日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。中東情勢の緊張緩和期待を背景に、前日の米長期債相場が反発（金利は低下）したことが円債の追い風となった。 トランプ米大統領は２３日、自身のＳＮＳに「現在進行中の協議が成功することを条件に、イランの発電所とエネルギーインフラに対するあらゆる攻撃を５日間延期するよう国防総省に指示した」と投稿。これを受けて米原油先物相場が下落し、インフレ懸念が和ら