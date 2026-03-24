２４日前引けの日経平均株価は前営業日比３９４円９３銭高の５万１９１０円４２銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８７４０万株、売買代金概算は３兆４９３６億円。値上がり銘柄数は１４８６、対して値下がり銘柄数は８１、変わらずは１６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は前日までのリスクオフ相場の巻き戻しが入り大きく買い優勢でスタート。寄り後早々に日経平均は１２００円弱の上