マイアミ・オープン大会期間：2026年3月18日～2026年3月28日開催地：アメリカ マイアミコート：ハード（屋外）結果：[アマンダ アニシモバ] 0 - 2 [ベリンダ ベンチッチ] 試合の詳細データはこちら≫ マイアミ・オープン第7日がアメリカ マイアミで行われ、女子シングルス4回戦で、第6シードのアマンダ アニシモバと第12シードのベリンダ ベンチッチが対戦した。第1セット