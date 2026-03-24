Mobile Crossbody Multi-Strap 株式会社銀一は、Peak Designのスマートフォン向けストラップシリーズと関連アクセサリーを3月28日（土）に発売する。 Peak Design初となるスマートフォン向けストラップシリーズ。カメラ用コネクター「Anchor Links（アンカーリンクス）」の技術を応用し、モバイルデバイスに最適化した新接続システム「Micro Anchor」を採用する。 直径約1mm