シカゴ・ブルズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年3月24日（火）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 132 - 124 ヒューストン・ロケッツ NBAのシカゴ・ブルズ対ヒューストン・ロケッツがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし41-21で終了する。第2クォーターはヒュ