ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希が開幕前最後の登板で制球難を露呈した。韓国メディア『OSEN』も「これでも大丈夫？死球→四球→四球→四球…佐々木、アウトカウント一つも取れず衝撃の降板。防御率18.90に暴騰」と反応している。【関連】韓国メディア「佐々木朗希がこれほど傲慢とは」佐々木は3月24日（日本時間）に行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦で先発登板するも、アウトを一つも取れずに初回で降板させ