西川町の菅野大志町長が、次期町長選挙に出馬する意向を固めたことが分かりました。 【写真を見る】「もう一度ふるさとのために」西川町・菅野町長が次期町長選に立候補する意向を示すきょう夕方に会見で正式表明へ（山形） 西川町の菅野大志町長を巡っては、これまでに議会の百条委員会や第三者委員会により、元・町職員に対するパワハラが認定されています。 菅野町長はその責任の取り方として、退職金およそ2200万円を受け