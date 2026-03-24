若い芸術家の支援と文化の振興を目的に山形市は、東北芸術工科大学の学生の作品を購入しています。きのうは、山形市役所で今年購入した作品の受け渡し式が行われました。購入した作品はとても大きく、ユニークです。 【写真を見る】「食べなきゃならないのか」作品のテーマは「食の葛藤」山形市が若き芸術家を応援購入した作品を山形市役所に展示 佐藤孝弘山形市長「いやー、すごいなぁ」大きさはタテ1メ&