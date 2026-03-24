「BCNランキング」2026年3月9日〜15日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位Bose TV SpeakerBOSE TV SPEAKER（BOSE）3位サウンドバー ブラックSR-C20A(B)（ヤマハ）4位サウンドバーHT-B600（ソニー）5位サウンドバーHT-A8000（ソニー）6位レグザサ