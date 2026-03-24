現地３月22日に開催されたエールディビジの第28節で、市原吏音と毎熊晟矢が所属するAZがフローニンヘンと敵地で対戦。０−３で完敗を喫した。この試合で、待望のオランダビューを飾ったのが、今冬にJ２のRB大宮アルディージャから加入したDF市原吏音だ。ベンチ入りはしていたものの、CBということもあってなかなか出番がこなかった20歳は、82分から途中出場。短い時間ながら、ついにエールディビジで初陣を飾った。