アルベール・インターナショナルは3月18日に、ナノバブル発生と塩素除去を一体化したシャワー用浄水器「浄水革命ナノバブール」を、公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au PAYマーケットにて発売した。価格は2750円で、3本セット（6600円）も用意している。●日常生活の質を底上げする「水まわりの新定番」「浄水革命ナノバブール」は、水10Lあたり約1兆6000億個のナノバブルを発生させると