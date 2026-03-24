ザンクトパウリのアレクサンダー・ブレシン監督が、キャプテンのジャクソン・アーバインが藤田譲瑠チマに激怒した背景を説明した。ドイツ紙『Bild』が伝えている。現地３月22日に開催されたブンデスリーガ第27節で、藤田、安藤智哉、原大智の日本人トリオを擁するザンクトパウリは、鈴木唯人が所属するフライブルクとホームで対戦。24分に先制するも後半に失点を重ね、１−２で逆転負けを喫した。クローズアップされているの