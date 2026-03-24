パリ・サンジェルマン（PSG）がリーグ・アンの日程変更を要請したものの、対戦相手であるRCランスが反発しているようだ。23日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16でチェルシーを2戦合計8−2で粉砕し、リヴァプールとの準々決勝へ駒を進めたPSG。報道によると、現地時間4月8日に本拠地『パルク・デ・プランス』でのファーストレグ、14日に敵地