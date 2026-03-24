Snow Manの宮舘涼太を表紙に起用した『TVnavi』5月号が3月24日に発売。公式Xで公開された表紙ビジュアルに注目が集まっている。 【写真＆動画】宮舘涼太『TVnavi』表紙／『ターミネーターと恋しちゃったら』ビジュアル＆コメント動画 ■宮舘涼太、王冠姿で『TVnavi』表紙に登場 公開された表紙では、宮舘がパール調の小さな王冠を頭にのせ、頬杖をつきながらカメラを見つめている。 黒髪の艶やかなヘ