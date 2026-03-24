日経225先物は11時30分時点、前日比620円高の5万1660円（+1.21％）前後で推移。寄り付きは5万2920円と、シカゴ日経平均先物（5万2995円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただし、直後につけた5万3010円を高値に利益確定に伴うロング解消とみられる動きが優勢となり、終盤にかけて5万1390円まで上げ幅を縮めた。 日経225先物は寄り付き直後に5万3010円まで買われたが、75日移動平均線（5万3100円）を試すこと