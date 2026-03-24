24日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比360円高の5万1650円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万1910.42円に対しては260.42円安。出来高は4万6405枚となっている。 TOPIX先物期近は3511.5ポイントと前日比46.5ポイント高、現物終値比29.29ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51650