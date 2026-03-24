３月２３日夜、札幌市豊平区の路上で３６歳の女性が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。警察は防犯カメラの映像などからひき逃げ事件として捜査しています。女性が倒れていたのは、札幌市豊平区豊平７条８丁目の路上です。２３日午後９時２０分ごろ、目撃者から「女性が車道上に倒れている」と警察に通報がありました。倒れていたのは札幌市豊平区に住む会社員の３６歳の女性で、頭から出血するけがをしましたが命に別