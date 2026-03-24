ボートレース下関がチャリティオークションの収益金で購入した室内遊具をこのほど市内のこども園に贈りました。下関市吉田の吉田緑こども園で開かれた寄贈式では、日本モーターボート選手会山口支部の小林一樹副支部長から園児の代表に遊具のパーツが手渡されました。贈られたのは運動遊具の「ウェイブバランス平均台」で、式に出席した年中のしょうぶ組24人が、さっそく、波のように緩