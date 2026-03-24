冬季オリンピックで３大会連続のメダルを獲得した佐藤綾乃選手が、母校である釧路市内の高校で講演会を行いました。母校・釧路北陽高校で銅メダルを首にかけて登壇したのは、佐藤綾乃選手です。ミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート女子団体パシュートで３位に入った佐藤選手が、３大会連続のメダル獲得を振り返り、高校生に挑戦することの大切さを伝えました。（佐藤綾乃選手）「人との繋がりが、