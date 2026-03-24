かな文字を使った書道を研究する「玄之会」の展示会が、名古屋で始まりました。会場の愛知県美術館ギャラリーには、平安時代から続く伝統的な「かな」の美しさを研究する玄之会の会員らの作品、およそ150点が展示されています。百人一首の歌が書かれた作品は、墨の濃淡やかすれ余白を活かし、かな文字特有の動きを表現しています。展示会は3月29日まで開かれています。