スクウェア・エニックスは、人気コミック単行本のイラストやデザインが楽しめる新グッズシリーズ「SQUARE ENIX COMIC COVER COLLECTION」を、2026年4月28日に「TSUTAYA IP書店」各店で発売する。それに先だち、3月28日・29日に東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan2026」の同社ブースで先行販売を行う。「AnimeJapan2026」先行販売各作品デザインの「トレーディング缶バッジ Vol.1」（価格は各550円、以下全て税込）、「トレ