◇MLB レンジャーズ 3-2 ロイヤルズ (日本時間24日、グローブライフ・フィールド)ロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がWBC制覇後に出場したオープン戦2試合で、いずれも本塁打を記録するなど打撃好調を維持しています。ペレス選手といえば、WBCではベネズエラ代表の主将としてチームを牽引。準々決勝で日本を下し、決勝では巧みなリードでアメリカ打線を翻弄。世界一に大きく貢献しました。18日にWBCを終え、21日にはジャイアン