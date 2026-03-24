アメリカのトランプ大統領は23日、戦闘終結に向けイランと協議しイランが核兵器を持たないことなどで合意したと主張しました。原油の高騰に打つ手がなく、戦闘を早く終わらせたいトランプ大統領ですが、イラン側はトランプ氏の主張を否定していて先行きは不透明です。トランプ大統領は23日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を5日間延期してイランとの協議を行う考えを示しました。トランプ氏はまた、ウィトコフ特使らが