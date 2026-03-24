開幕ローテーションに内定している巨人のドラフト3位ルーキー・山城京平投手。魅力の1つである変幻自在な投球モーションが生まれた背景について明かしました。ここまでオープン戦、ファーム登板でいずれも「防御率0.00」をマークしている山城投手。ゆったりとした二段モーションやクイックを使い分け“時差投球”でも打者を惑わしてきました。これは山城投手が学生時代から、自ら工夫して行ってきた投球方法。「高校、大学とレベル