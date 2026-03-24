¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿·»³Àé½Õ¤µ¤ó¤¬3·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆüÇ¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦¼Ö¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡Ê¥é¥ó¥¯¥ë70¡Ë¤Ç2Æü´Ö¡¢Ìó1000¥­¥í¤òÁöÇË¤·¤¿¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿·»³Àé½Õ ¡Û°¦¼Ö¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë70¡×¤Ç2Æü´Ö1000¥­¥íÁöÇË¥ª¡¼¥Ê¡¼Æ±»Î¤Î?¥µ¥à¥¢¥Ã¥×?¤Ë¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×Åê¹Æ¤Ë¤Ï¿¹ÎÓ¤ÎÆ»¤òÁö¤ë¥é¥ó¥¯¥ë70¤ä±¿Å¾ÀÊ¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢Î¹¤Î³Æ¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê