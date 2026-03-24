タレントのイモトアヤコ（40）が23日、自身のインスタグラムを更新。「はじめての山登り」と書き出し、長男（4）と親子で登山に初挑戦したことを報告した。【動画】「さすがイモトさんの息子さんですね」「可愛い」親子で登山に初挑戦するイモトアヤコイモトは、登山家の中島健郎氏の家族に誘われ、仲間たちと千葉の富山に登ったことを明かし「息子にとっては初のお山。どうなることやらと思ってましたが、お姉ちゃんお兄ちゃ