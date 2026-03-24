■MLBオープン戦ドジャースーエンゼルス（日本時間24日、ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に“1番・DH”で2試合連続先発出場し2打数1安打。2試合連続安打をマークした。今季オープン戦初の2試合連続出場となった大谷、エンゼルス先発は左腕のR.デトマーズ（26）、かつての戦友に一礼して打席に入ると、1回の第1打席はカウント2−2から外角のスライダーに体勢を崩されてセカ