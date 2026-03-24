阪神の藤川球児監督（４５）ら首脳陣、選手、スタッフら１８０人が１４日、西宮市内の広田神社を参拝し、必勝祈願を行った。境内には約８５０人のファンが詰めかけ、参道を埋め尽くした。参拝を終えた坂本は「気持ちも一層引き締まりますし、いよいよ始まるなという感じです」と話した。今シーズンの目標については「目指すところはひとつしかない。みんなの気持ちもそこに向いている」と坂本。２７日の巨人との開幕戦（東京