NHKの音楽番組『うたコン』の31日放送回では、10周年企画『祝！10周年うたコン大感謝祭』が届けられる。【写真】スペシャルインタビューで登場する北島三郎『うたコン』は2016年4月の放送開始から今春で10年の節目を迎える。31日の放送では、10年分の放送の中から厳選した名シーンを一挙に大放出。視聴者からのリクエストにも応え、数々の名曲を届ける。また、毎週生放送の舞台となっているNHKホールの裏側も公開。普段の