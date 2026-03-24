将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント1回戦が3月24日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23） と藤本渚七段（20）が現在対局中だ。注目の一戦は、藤本七段の先手で相掛かりの出だしとなった。【映像】伊藤二冠VS藤本七段 注目の一戦藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが進行中。1回戦では、藤井棋聖とともにタイトルを分け合い将棋界