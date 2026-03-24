■MLBオープン戦ドジャースーエンゼルス（日本時間24日、ドジャースタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのエンゼルス戦に先発登板、開幕前最後のマウンドとなったが、1試合8四死球とコントロールが定まらずに5失点。試合の立ち上がりに不安を残す結果となった。ここまで佐々木はオープン戦3度先発、再登板もありながら防御率は13.50。D.ロバーツ監督（53）は23日の試合後に佐々木は開幕4戦目、日本時間31日のガー