参院内閣委で、就任後初めてあいさつし、一礼する佐藤官房副長官＝24日午前佐藤啓官房副長官は24日の参院内閣委員会で、昨年10月の就任後初めてあいさつした。昨年11月の臨時国会の際には、佐藤氏が自民党派閥裏金事件に関係したとして野党が反発し、見送られていた。佐藤氏は就任後、参院の議事に参加できない状態が続いていたが、今年2月に参院議院運営委員会の与野党理事に対し、政治資金収支報告書への不記載の経緯などを