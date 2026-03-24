記者会見で現役引退を表明した、柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタ＝24日、東京都千代田区柔道のカナダ代表として、パリ五輪女子57キロ級で金メダルに輝いた長野県出身の出口クリスタ（30）が24日、東京都内で記者会見し、現役引退を表明した。「五輪で優勝することもできたし、何よりも自分の意思で現役を退くことができ、幸せに思っている」と語った。日本人の母の故郷、長野県で