【明治安田J1百年構想リーグ】セレッソ大阪 1−1（PK 6−5） ヴィッセル神戸（3月22日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】胸トラップ→左足ボレー極上スルーパス元日本代表の10番が、短いプレータイムで至極のテクニックを披露した。3月22日の明治安田J1百年構想リーグの第8節で、セレッソ大阪とヴィッセル神戸が対戦。“阪神対決”となった一戦は互いに1点ずつを奪い合い、PK戦の末にホームのC大阪が勝点2を獲得した。同点で