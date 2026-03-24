石川県内全ての公立の小中学校では24日、終業式が行われ、25日から始まる春休みに児童たちは心を躍らせていました。24日で3学期が終わり、25日から春休みが始まります。金沢市の米丸小学校では全校児童が体育館に集まり、終業式が行われました。式では沖田拓校長が「一年のことをしっかり振り返って新しい学年で元気に会いましょう」と挨拶し、児童たちは25日から始まる春休みに胸を高鳴らせていました。 児童は：「いろいろな