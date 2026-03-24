【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催時間：11時～21時（最終入場 19時59分） 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER （東京都渋⾕区神宮前 6-31-21） 料金：通常 3,300円～（大人） 限定特典付き 9,300円～（大人