２３日のフジテレビ系ドラマ「夫に間違いありません」最終回は、主人公の聖子（松下奈緒）に続いて、その秘密を知る紗春（桜井ユキ）もタイトル名の言葉を放つ?ダブル回収?場面が見られた。それを言わせたキーアイテムの免許証について、不自然な状況が説明もなく終わった。水死体を失踪中の夫・一樹（安田顕）だと誤認した聖子が「間違いありません」と警察に認めて始まったサスペンス劇。遺体の主は、失踪者家族の会で知り合