「先に落とした方が勝ち」――そんな“バカげた勝負”が、恋に変わる。堀海登と佐藤友祐がW主演を務めるBLドラマ『フェイクファクトリップス』(毎週木曜24:00〜)が、BSフジで4月30日にスタート(※TVer見逃し配信／全世界配信)。ライバル同士の意地と本音がぶつかる、“ウブで不器用な恋の駆け引き”が幕を開ける。『フェイクファクトリップス』ドラマキービジュアル(左)と原作書影物語の主人公は、営業成績優秀なエース社員・四ツ