こなれ感と聞いて思い浮かぶのは、気合を入れて作り込んでいないのにハイセンスな雰囲気。視線を集めやすい顔まわりに、その要素をうまく反映させてみませんか？ 鍵を握るのは、軽やかな質感と無造作な動き。流行中のレイヤーを加えたウルフっぽいアレンジで、春からは新しい自分をスタートさせてみて。 レイヤーは控えめ & 低めがベター スタイリストの@motoshi_wtokyo_wolfさんが、「初めて