「ふざけるな！」息子が大学合格を報告した瞬間、夫が激怒。その裏にあったのは、夫が持っているコンプレックスで……？ 息子を使って人生をやり直そうとする夫に、友人が言い放った「一言」とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 合格した息子に浴びせられた、夫のまさかの怒声 一人息子が大学受験に合格しました。 第一志望ではなかったものの、息子自身が納得して選んだ大学。 私は「よく頑張ったね」と心から祝福して