【CANMAKE（キャンメイク）】の人気フェイスパウダーから、持ち運びに便利なminiサイズが登場！ 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感ながら、5色のカラーパウダーで肌印象を整える設計はそのまま。ラインナップは、ツヤ仕上げのイルミネイティングタイプと、ふんわりマットなマシュマロタイプの2種類。スウォッチとともに仕上がりをチェックしていきます。 手のひらサイズがかわいい。miniコスメの魅力 リ