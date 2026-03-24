【セブン-イレブン】では、人気キャラクターとのコラボ商品を販売中です。思わず手に取りたくなるようなかわいいパッケージが魅力。スイーツ・パンなどがそろっています。今回はおすすめをご紹介。お買い物の参考にしてみて。 リボンがかわいい！ 和 × 洋スイーツ 今回ご紹介するのは、両耳のリボンがキュートなうさぎのキャラクター「エスターバニー」とのコラボ商品。