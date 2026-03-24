猫を「1匹だけ」飼う4つのメリット 1.愛情を独占できる 1匹飼いの場合、猫は飼い主からの愛情をすべて独り占めできます。撫でてほしいときや遊びたいときに、他の猫に邪魔されることがありません。 飼い主も、目の前にいる1匹だけに集中して言葉をかけたり、ブラッシングをしてあげたりできるため、1対1の深い信頼関係が築きやすくなります。 この濃密なコミュニケーションは、猫にとって大きな安心感につながり