シント=トロイデンのFW後藤啓介が選出ベルギー1部シント=トロイデンのFW後藤啓介が現地メディアによるサプライズ選手のベストイレブンに選出された。20歳の後藤は今季開幕直後にアンデルレヒトから1年間の期限付き移籍でシント=トロイデンに加入。レギュラーシーズン28試合で得点ランキング3位タイの10得点を記録。プレーオフ1進出の立役者となった。ベルギーメディア「Nieuwsblad」はレギュラーシーズン30試合でその活躍が