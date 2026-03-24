歌手のリゾが、自身初となる児童書「Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin'」を発表した。フルートをテーマにした絵本で、グラミー賞受賞アーティストであり、クラシックを学んだフルート奏者でもあるリゾの原体験が色濃く反映されている。 【写真】未加工ヌード写真投稿のふくよかな歌手訴えた自己肯定感の危険性 リゾはインスタグラムで約1100万人のフォロワーに向けて本書を紹