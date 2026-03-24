アメリカのトランプ大統領が攻撃延期を表明したことを受け、日経平均株価は一時1100円以上値上がりしました。【写真を見る】日経平均 一時1100円超上昇中東情勢悪化への警戒感が後退 “トランプ大統領の発言に左右される状況続く”との見方もトランプ氏「攻撃延期」発言受け 日経平均一時1100円以上↑きょうの日経平均株価は取引開始直後からほぼ全面高の展開となり、一時1100円以上値上がりしました。トランプ大