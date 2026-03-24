トヨタ自動車は、アメリカで新型EVの生産などを進めるため、現地2カ所の工場におよそ1600億円の追加投資を行うと明らかにしました。新たな投資先は、アメリカ南部のケンタッキー州と中西部のインディアナ州にあるトヨタの2カ所の工場で、計10億ドル=日本円で約1600億円に上ります。このうち、ケンタッキー工場では約1270億円を投じ、アメリカで販売が好調な人気SUV『RAV4』のハイブリッド車などの生産体制を強化