記事ポイントアクロス福岡が特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開社会包摂・次世代育成・文化振興の3テーマで取り組みを可視化共感の輪を広げ、文化芸術の価値を未来へ循環させる情報プラットフォーム アクロス福岡が、特設サイト「ACROS LAB(アクロスラボ)」を公開しました。文化芸術の力で社会課題の解決に取り組む活動や想いを発信する情報プラットフォームとなっています。アクロス福岡「ACROS LAB(アクロスラボ)